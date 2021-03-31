Android-смартфоны заподозрили в передаче данных на серверы Google

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Исследователь Дуглас Лей из исландского Тринити-колледжа заявил, что смартфоны на операционной системе Android передают в Google больше данных, чем iPhone на серверы Apple. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист провел эксперимент, который показал, что при включении Android-смартфон передает на серверы Google 1 мегабайт информации, в то время как при аналогичных условиях iPhone перенаправляет всего 42 килобайта с устройства владельца.

Информация передается на серверы и тогда, когда смартфоны находятся в режиме ожидания. За 12 часов при таком сценарии использования статистика получилась аналогичной – 1 мегабайт против 52 килобайта.

Лей выяснил, что отправка данных происходит даже при просмотре раздела настроек. Наибольшие утечки допускают предустановленные приложения, а запрет на передачу данных не ограничивает поток насовсем, уточнил специалист.

В Google, в свою очередь, раскритиковали результаты исследования, указав на то, что сбор данных выступает гарантией эффективной работы смартфона. В Apple также добавили, что собираемая информация не отслеживает местоположение пользователя.

В Роскачестве ранее объяснили, зачем пользователям следует закрывать приложения в смартфоне. Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко назвал ключевым фактором чрезмерную загруженность оперативной памяти, если приложения просто свернуты, а также ускоренную разрядку батареи.

