Эксперты предупредили о мобильных приложениях, способных разорить пользователя

21:20
Фото: depositphotos/LDProd
Эксперты предупредили российских пользователей о приложениях, которые без их ведома могут списывать деньги со счета. Известно о более 200 новых условно бесплатных приложений в App Store и Google Play, сообщили ТАСС в компании Avast.
Оказалось, что владельцы гаджетов могут уйти в минус, потому что программы списывают крупные суммы за продление подписки. Речь идет о так называемых fleeceware-приложениях.
Людям предлагается скачать интересное приложение на бесплатный пробный период, чаще всего – на три дня. Однако потом программа автоматически списывает несоразмерно высокую плату за подписку.
Подобные приложения загрузили в совокупности более миллиарда раз. На российских пользователях Apple злоумышленники заработали 4,5 миллиона долларов, fleeceware-приложения загружали 23,2 миллиона раз.
Пользователи Android-устройств потратили на подписку 400 тысяч долларов, скачав приложения 21,6 миллиона раз.
"Несмотря на то что эти приложения в основном выполняют свои функции, вряд ли пользователи захотели бы регулярно оплачивать дорогостоящую подписку, если бы знали ее реальную стоимость", – считает исследователь угроз в Avast Якуб Вавра. Для того чтобы не столкнуться с обманом, специалисты советуют изучать условия подписки.
Ранее эксперт рассказал, какие данные могут узнать мошенники по номеру телефона. Сергей Вакулин заявил, что большую часть такой информации злоумышленники смогут найти в "белом" сегменте интернета.
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