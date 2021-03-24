Эксперт рассказал, какие данные могут узнать мошенники по номеру телефона

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Мошенники могут заполучить практически любую информацию о человеке, если знают его номер телефона, рассказал специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По его словам, большую часть такой информации злоумышленники смогут найти в "белом" сегменте интернета. Так, например, используя сервис Сбербанка по переводу денег, по номеру телефона можно узнать имя и отчество его владельца, а также первую букву фамилии. Также эту информацию нередко можно узнать из соцсетей.
На таких сайтах, как "Авито" и hh.ru, с помощью телефонного номера можно узнать место проживания и работы человека, а также выяснить, что он покупает и продает.
Как отметил Вакулин, содержание такой информации в открытых источниках не представляет опасности до тех пор, пока ею не завладели мошенники. С ее помощью они могут выдать себя за сотрудника банка для получения доступа к банковским картам или прибегнуть к шантажу.
Ранее эксперты Банка России подготовили доклад об основных типах компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2019–2020 годах, в котором рассказали о том, как обезопасить себя от мошенников.
Во время пандемии в интернете участились случаи мошенничества
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