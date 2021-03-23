ЦБ предупредил о возможном появлении киберпреступников, атакующих приложения банков

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Банк России предупредил о возможном возникновении высококвалифицированных групп киберпреступников, которые специализируются на атаках на мобильные приложения банков. Об этом сообщается в обзоре "Основные типы компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2019-2020 годах", опубликованном на официальном сайте ЦБ.

"Имеются основания предполагать появление высококвалифицированной группы, специализирующейся на глубоком анализе мобильных приложений для дистанционного банковского обслуживания в целях обнаружения и эксплуатации слабостей и уязвимостей", – отмечается в обзоре.

Такой вывод был сделан в связи с тем, что в период пандемии дистанционные каналы обслуживания финансовых организаций стали играть очень важную роль. По мнению экспертов, это может вызвать определенный интерес у злоумышленников.

Специалисты настоятельно рекомендуют организациям усилить защиту мобильных приложений. Также в ЦБ отметили, что во время пандемии коронавируса уже образовалась как минимум одна новая преступная группа, использующая вредоносное ПО.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, просящих деньги на борьбу с мошенниками. Злоумышленники, представляясь сотрудниками СК, просят перечислять на указанные ими счета деньги с целью выявления преступников. В СК призвали граждан сообщать о подобных случаях мошенничества в правоохранительные органы.