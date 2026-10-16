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16 октября, 10:34

Шоу-бизнес

"Мисс БРИКС" Алексеева призналась, что купила поддельные серьги

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/viallentinka

Победительница конкурса "Мисс БРИКС – 2026" Валентина Алексеева призналась, что купила поддельные украшения. Об этом она рассказала в подкасте "12 вопросов".

Речь идет о серьгах, которые многие принимают за изделие Chopard стоимостью в несколько миллионов рублей. На самом деле, по словам Алексеевой, это копия, приобретенная на маркетплейсе всего за 3 500 рублей. Она отметила, что сияют они "ничуть не хуже бриллиантов".

"Меня постоянно хейтят с посылом, что у меня все куплено. Мне от этого даже забавно: люди думают одно, а реальность совсем другая", – поделилась она.

По ее мнению, девушку украшают не ценники, а то, как она носит вещи.

Ранее Алексеева ответила на критику ее образа жизни. Пользователи усомнились в том, что можно все успевать и жить в безупречной гармонии. Однако модель подчеркнула, что для успешных людей нет ничего невозможного, а транслируемый ею образ не является недостижимым идеалом.

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