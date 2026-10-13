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13 октября, 17:19

Шоу-бизнес

Актриса Моргунова заявила, что не боится хейта из-за пародий на звезд

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Актриса и комедиантка Екатерина Моргунова заявила, что никогда не сталкивалась с агрессией или хейтом со стороны российских знаменитостей. Об этом артистка сообщила в беседе с порталом "ТВ Mail".

По словам пародистки, опасений по поводу реакции звезд на ее творчество у нее нет, поскольку она подходит к созданию образов аккуратно и корректно, без "клоунады" и оскорблений.

"Слава богу, что мои героини это понимают и эмоции у них только положительные. Я этому очень рада", – поделилась Моргунова.

Звезда КВН уточнила, что обыгрывает персонажей так, чтобы они выглядели слегка ироничными и по-доброму смешными.

Ранее певица Zivert (настоящее имя – Юлия Зиверт. – Прим. ред.) резко ответила пользователям, которые раскритиковали ее выступление с номером под песню Майкла Джексона. Она назвала их "глупыми, недалекими и очень узко мыслящими" людьми. В конце своего обращения она призвала быть добрее друг к другу.

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