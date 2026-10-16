В Индии мужчина искусал жену и разбил ей голову камнем, так как был недоволен карри

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Житель Индии напал на свою супругу после того, как ему не понравился ужин, который она подала, сообщает aif.ru со ссылкой на The Times of India.

По информации СМИ, женщина приготовила еду из продуктов, найденных дома. Мужчине не понравилось, что подали именно картофельное карри, и он набросился на жену.

Вначале он несколько раз укусил ее за различные части тела, затем нанес множество ударов камнем по голове. Удостоверившись, что женщина потеряла сознание, мужчина скрылся.

Без сознания мать обнаружили дети – они и позвали на помощь. Соседи отвезли пострадавшую в местный медицинский центр, однако из-за тяжести полученных травм в тот же вечер ее перевели в окружную больницу.

Ранее в Индии через два дня после свадьбы женщина добавила крысиный яд в еду своему мужу и его родителям. Следствие выяснило: 32-летний Валмик Тарачанд Патил взял в жены Суман Субхаш Сахани, привезенную из другого штата через посредника. За организацию брака заплатили 2 600 долларов. Сейчас устанавливают роль агента и детали финансовой договоренности.

По данным полиции, Сахани вместе с Аарти Сурьяпракаш Пател, второй задержанной, подмешали яд в пищу. Отравились сам Патил, а также его отец и мать. Затем женщины забрали деньги и скрылись.

