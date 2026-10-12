В Индии невеста отравила мужа и его родителей через 2 дня после свадьбы

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В Индии женщина подмешала крысиный яд в еду своему мужу и его родителям спустя два дня после свадьбы. Об этом сообщает The Times of India.

По данным следствия, 32-летний Валмик Тарачанд Патил женился на Суман Субхаш Сахани, которую привезли из другого штата через посредника. Сделка по организации брака обошлась в 2 600 долларов. Роль агента и детали финансовой договоренности сейчас устанавливаются.

По версии полиции, Сахани вместе со второй задержанной, Аарти Сурьяпракаш Пател, подмешали яд в пищу. В результате отравились сам Патил, а также его отец и мать. После случившегося женщины скрылись, забрав деньги.

Пострадавших госпитализировали с признаками тяжелого отравления. Женщин удалось задержать в тот же день в соседней деревне. Следствие проверяет все версии, включая возможный сговор с целью ограбления.

Ранее в Индии мужчина утопил в ведре беременную супругу. После свадьбы пара переехала в новый дом, в какой-то момент между мужчиной и его 26-летней женой произошла ссора. Муж нанес женщине несколько ударов, а потом погрузил ее голову в воду. После того как она умерла, он скрылся с места преступления.