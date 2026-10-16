Уборщик тюрьмы в США получил 2,5 года за пособничество побегу 10 заключенных

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В США 34-летний уборщик окружной тюрьмы Нового Орлеана Стерлинг Уильямс приговорен к 2,5 года колонии за то, что позволил совершить побег 10 заключенным, сообщает Associated Press.

Побег произошел 16 мая 2025 года. В учреждении содержались 10 мужчин, обвиняемых в тяжких преступлениях, среди которых убийства, вооруженные ограбления и похищения людей.

Уильямс отключил в камере воду из-за засора, но рабочий ордер предварительно не оформил. Воспользовавшись этим, заключенные сняли унитаз, пролезли в отверстие в стене, перебрались через забор и скрылись. На месте они оставили надпись To Easy LoL ("Слишком легко, лол". – Прим. ред.).

Все 10 беглецов в итоге были пойманы. Суд назначил Уильямсу, помимо колонии, еще такой же срок условно и 3 года испытательного. Обвинения в пособничестве побегу, за которые грозило до 10 лет заключения, были с него сняты. Кроме Уильямса, за помощь им арестованы как минимум 14 человек, в том числе друзья и родственники заключенных.

Ранее в Бельгии 20-летний заключенный тюрьмы Лантен попытался бежать через технические коммуникации под подвесным потолком, однако застрял и попросил спасателей отрезать ему ноги. Инцидент случился, когда молодого человека привезли в тюремный медицинский блок. Воспользовавшись этим, он по радиатору забрался к подвесному потолку и проник в расположенные за ним коммуникации, надеясь таким образом выбраться на свободу.

По дороге он застрял внутри конструкции, и самостоятельно выбраться у него не вышло. Спасателям понадобилось 1,5 часа, чтобы определить его местонахождение, разобрать часть потолка и освободить беглеца из шахты.

