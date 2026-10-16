РСТ опроверг сообщения о резком снижении цен на туры в Турцию из-за непогоды

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Информация о резком и существенном падении цен на туры в Турцию, которое связывали с непогодой в стране, не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Соответствующие данные ранее появились в телеграм-канале SHOT: якобы из-за мощных ливней путевки "все включено" продавали от 30 тысяч рублей.

"Данных, подтверждающих такое падение цен и его связь с непогодой, нет", – подчеркнули в РСТ.

Как пояснили в союзе, ссылаясь на туроператоров, в октябре пляжный сезон в Анталье завершается и спрос снижается, из-за чего стоимость путевок традиционно корректируется. Цена также зависит от дат вылета, наличия мест на рейсах, категории отеля и условий проживания. Отдельные предложения не отражают общую динамику рынка.

Эксперты РСТ считают некорректным устанавливать прямую связь между ливнями и изменением цен на всем направлении. По их словам, рыночная ценовая динамика не может поменяться за полтора дня только из-за погоды.

Ранее Ассоциация туроператоров России опровергла слухи, будто цены на туры в Египет выросли более чем на 50% в связи с концертом Шакиры у пирамид Гизы. В организации уточнили, что не наблюдают существенных колебаний цен, связанных с выступлением. Проживание в египетских отелях с захватом даты концерта стоит столько же, сколько за неделю до или неделю после.

