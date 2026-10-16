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16 октября, 11:02

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Профессор Гильденскиольд: менять постельное белье необходимо минимум раз в неделю

Профессор рекомендовал менять постельное белье минимум раз в неделю

Фото: 123RF.com/pramotephotostock

Постель может превратиться в одно из самых грязных мест в доме: в ней скапливаются отмершие клетки кожи, пот, пыль и микроорганизмы. В связи с этим следует менять белье минимум раз в неделю, сообщает News.ru со ссылкой на профессора кафедры географии, геоэкологии и природопользования факультета естественных наук Государственного университета просвещения Сергея Гильденскиольда.

По его словам, постель становится грязной постоянно, поскольку человек садится на нее в дневной одежде, спит или на нее ложится домашний питомец. В жаркую погоду белье пачкается быстрее из-за обильного потоотделения.

Гильденскиольд отметил, что этому способствует ежедневное обновление кожи: отшелушивается до полумиллиарда мертвых клеток, которые вместе с потом попадают в кровать.

"Не пускайте на кровать животных, не садитесь на нее в одежде", – посоветовал он.

Менять наволочку рекомендуется дважды в неделю. Стирать белье следует при температуре не менее 55 градусов, чтобы обеззаразить вещи.

Ранее сомнолог Павел Кудинов сообщил, что тревожным людям для качественного сна подойдут тяжелые одеяла. Матрас лучше выбрать средней жесткости. Он не должен позволять позвоночнику сильно прогибаться, чтобы на утро не болела спина. Индивидуально следует подбирать и подушку, для которой особенно важна высота.

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