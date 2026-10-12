Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 11:04

Общество

Постепенное увеличение освещенности в спальне может помочь легче пробуждаться

Фото: depositphotos/ufabizphoto

Ученые выяснили, что имитация рассвета помогает быстрее просыпаться и лучше справляться с утренними задачами. Помочь в этом могут умные лампы и автоматические карнизы, передает телеканал "360".

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого участникам в течение 30 минут утром понемногу увеличивали освещенность в спальне. После этого добровольцы были более бодрыми и быстрее выполняли задания на реакцию.

Создать подобный эффект можно с помощью программируемых светильников. Их настраивают таким образом, чтобы они включались перед будильником и плавно наращивали яркость. Поможет и автоматическое открывание штор.

Как рассказал один из основателей компании, которая занимается шторами с электроприводами, Сергей Хохлов, электрокарниз можно настроить так, чтобы шторы сами постепенно открывались. В этом случае можно не вставать с кровати для открытия окна, а также не искать пульт.

Эксперт добавил, что особый сценарий можно создать и на вечер. Например, шторы могут закрываться по таймеру или при помощи датчика освещенности.

При этом, по словам Хохлова, хоть такие шторы могут сделать утро более комфортным, они не помогут решить проблему недосыпа из-за сокращения светового дня.

Ранее сомнолог Павел Кудинов рассказал, что тревожным людям для качественного сна подойдут тяжелые одеяла. Матрас лучше выбрать средней жесткости. Он не должен позволять позвоночнику сильно прогибаться, чтобы на утро не болела спина.

"Качество жизни": врач рассказала, как отдых влияет на качество сна

Читайте также


общество

Россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию

Супруги идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям

Читать
закрыть

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика