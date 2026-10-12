Постепенное увеличение освещенности в спальне может помочь легче пробуждаться

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Ученые выяснили, что имитация рассвета помогает быстрее просыпаться и лучше справляться с утренними задачами. Помочь в этом могут умные лампы и автоматические карнизы, передает телеканал "360".

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого участникам в течение 30 минут утром понемногу увеличивали освещенность в спальне. После этого добровольцы были более бодрыми и быстрее выполняли задания на реакцию.

Создать подобный эффект можно с помощью программируемых светильников. Их настраивают таким образом, чтобы они включались перед будильником и плавно наращивали яркость. Поможет и автоматическое открывание штор.

Как рассказал один из основателей компании, которая занимается шторами с электроприводами, Сергей Хохлов, электрокарниз можно настроить так, чтобы шторы сами постепенно открывались. В этом случае можно не вставать с кровати для открытия окна, а также не искать пульт.

Эксперт добавил, что особый сценарий можно создать и на вечер. Например, шторы могут закрываться по таймеру или при помощи датчика освещенности.

При этом, по словам Хохлова, хоть такие шторы могут сделать утро более комфортным, они не помогут решить проблему недосыпа из-за сокращения светового дня.

Ранее сомнолог Павел Кудинов рассказал, что тревожным людям для качественного сна подойдут тяжелые одеяла. Матрас лучше выбрать средней жесткости. Он не должен позволять позвоночнику сильно прогибаться, чтобы на утро не болела спина.

