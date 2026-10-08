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08 октября, 11:22

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SHOT: продажи колпаков для сна в России выросли на 3 742% за месяц

В России выросли продажи колпаков для сна

Фото: телеграм-канал SHOT

В России выросли продажи колпаков для сна. Показатель увеличился на 3 742% всего за месяц, сообщил SHOT в MAX.

С наступлением холодов ночные шапки, которые раньше использовались в основном для защиты головы от мороза и насекомых, резко приобрели популярность среди россиян. Особенно аксессуар полюбили лысые мужчины.

Среди покупателей оказалось много мужчин старше 40 лет. Они оставляют отзывы, в которых указывают преимущества колпаков – например, в них голова остается в тепле всю ночь.

Однако ночные шапки покупают и женщины – как для себя, чтобы сохранить укладку до утра, так и для мужей с детьми, чтобы те не мерзли ночью. Цены на колпаки начинаются примерно от 250 и доходят до 2 тысяч рублей.

Ранее сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов заявил, что правильно выбранное одеяло поможет тревожникам высыпаться лучше. По его словам, большое влияние на ночной отдых также оказывает матрас.

При этом сомнолог назвал мифом мнение, что он должен быть жестким. Лучше выбрать матрас средней жесткости, который будет обволакивать все тело, но не позволять ему сильно прогибаться.

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