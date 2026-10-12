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12 октября, 10:45

Происшествия

Мосбезопасность помогла жителям на Никитском бульваре справиться с соседом-агрессором

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Конфликт между жильцами дома на Никитском бульваре и агрессивным соседом удалось разрешить после трех месяцев работы городской службы и народных дружинников. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Московская безопасность".

По словам жильцов, один из совладельцев квартиры, живущий за границей, пытался заставить соседей продать свои комнаты по заниженной цене. Для этого он поселил в своей комнате мужчину, недавно освободившегося из мест лишения свободы.

Новый жилец устраивал дебоши, кричал, поддерживал антисанитарию и приводил в квартиру посторонних. Самостоятельно справиться с ситуацией москвичи не смогли и обратились в учреждение "Московская безопасность".

На протяжении трех месяцев сотрудники службы и народные дружинники ежедневно приходили по адресу, проводили профилактические беседы, фиксировали нарушения и вызывали полицию.

По словам заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Андрея Захарова, системная работа и взаимодействие с правоохранителями помогли защитить права жильцов. В итоге мужчина покинул квартиру, и соседи смогли вернуться к спокойной жизни.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что соседи, которые мусорят в многоквартирном доме, могут получить штрафы до 19 тысяч рублей от трех инстанций. Обратиться с жалобой можно в Роспотребнадзор, полицию и МЧС.

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