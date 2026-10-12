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12 октября, 10:35

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Страницы участковых врачей появились в приложении "ЕМИАС.ИНФО"

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" открыли персональные страницы участковых врачей. Пациенты могут посмотреть фотографию специалиста, узнать о его образовании и опыте, изучить расписание и способы записи на прием, а также оценить качество работы, заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Новый раздел "Мой участковый врач" размещен на главной странице приложения. По словам Раковой, страница станет удобной точкой взаимодействия пациента со своим доктором – от записи до получения полезной информации.

Вице-мэр отметила, что столица последовательно развивает новую модель работы участкового врача, в основе которой непрерывное сопровождение пациента и ответственность не только за качество отдельного приема, но и за результат лечения и состояние здоровья в целом.

В этой модели важно, чтобы пациент стал воспринимать участкового не как случайного терапевта, а как постоянного специалиста, который знает его историю и сопровождает на протяжении всей жизни, подчеркнула она.

Для результативных визитов в поликлиниках также работают сервисы "Умного приема". При записи пациент проходит онлайн-опрос, который вместе с данными электронной медкарты помогает искусственному интеллекту оценить возможные риски, а врачу – подготовиться к встрече.

Система выстраивает маршрут пациента так, чтобы он приходил на прием уже с результатами нужных обследований. Если очный осмотр не требуется, часть вопросов решается с помощью телемедицины.

Ранее стало известно, что столичные пациенты, перенесшие инфаркт и инсульт, теперь получают первый запас льготных препаратов на 30 дней уже при выписке из стационара. Как уточняла Ракова, такой подход важен для дальнейшего восстановления человека. Он позволяет сразу начать необходимое лечение и повышает вероятность того, что пациент будет соблюдать назначенную терапию.

Прием терапевта по ОМС должен состояться в течение суток после обращения

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