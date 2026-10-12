Кинолог Голубев: необходимо создавать собаке собственное убежище на время ремонта

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Во время ремонта в квартире собаке необходимо обустроить укромное место в комнате, где не ведутся работы. Об этом Агентству "Москва" сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам специалиста, полностью исключить стресс при масштабном ремонте практически невозможно, однако комплексный подход поможет снизить тревожность питомца.

Кинолог посоветовал выбрать помещение, в котором пока не ведутся работы, и перенести туда лежанку, игрушки и миски животного. Убежище лучше оборудовать крышей, например поставить лежанку под стол, приглушить освещение и положить большое одеяло или старые вещи, в которых собака сможет укрыться. Дополнительно успокоить питомца может запах одежды хозяина.

"Лучше, чтобы по возможности кто-то из членов семьи посидел с питомцем во время работ. Не нужно жалеть собаку. Просто будьте рядом, читайте книжку, включите спокойную музыку. Вы будете гарантом для животного, что ничего страшного не происходит", – отметил Голубев.

Также специалист рекомендовал предложить собаке лизательный коврик с паштетом или игрушку-конг с лакомством. Некоторые животные успокаиваются благодаря процессу вылизывания.

Отдельное внимание кинолог уделил шуму, который собаки из-за тонкого слуха могут переносить тяжелее людей. Чтобы подготовить животное к громким звукам, он посоветовал заранее включать записи ремонтных работ. Во время шумных этапов можно уводить питомца на прогулку, установить возле убежища звукоизоляционные панели или использовать специальные беруши для собак.

Еще одним источником стресса могут стать незнакомые люди. Голубев рекомендовал изолировать животное в отдельной комнате и предупредить рабочих о его присутствии. Если собака дружелюбна, а люди не возражают, можно познакомить их под контролем хозяина.

После завершения работ необходимо проветривать помещение, а краски, клей и другие материалы хранить в недоступном для питомца месте. Если ремонт затягивается и сопровождается сильным шумом, стоит рассмотреть временную передержку у друзей или в зоогостинице, заключил президент РКФ.

Ранее кинолог Ольга Шевель сообщила, что ошибки во время прогулки могут привести к побегу собаки, травме или стрессу. Ключевое правило – не стремиться знакомить питомца с другими собаками. Во избежание конфликтов следует обходить животных по широкой дуге, не допуская встречи нос к носу.