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12 октября, 12:01

Шоу-бизнес

Бузова заявила, что восстановление колена после травмы может занять 2 года

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/buzova86

Певица Ольга Бузова рассказала, что восстановление колена после травмы может занять два года. Об этом знаменитость сообщила в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Артистка обратилась в центр эстетической медицины. По ее словам, специалист был шокирован состоянием сустава. Теперь Бузова проходит необходимое лечение, однако результат, призналась она, придется ждать долго.

"Я уже как будто свыклась с этим уродством, но каждый раз со слезами смотрю на свою коленку. О юбках можно просто забыть", – написала девушка.

Певица отметила, что давно нуждалась в помощи специалиста, но откладывала лечение из-за плотного рабочего графика. Весь сентябрь она посвятила работе над шоу и продолжала танцевать через боль. Заняться здоровьем Бузова решила только сейчас. Она добавила, что уже успела поплакать, как так красивой коленки не будет два года.

В июне певица упала в ванной и раздробила колено. Ее прооперировали в одном из столичных медучреждений и наложили 40 швов, после чего она могла передвигаться только на инвалидной коляске.

Пиар-директор Бузовой Антон Богославский отмечал, что открытого перелома не было, но артистка потеряла много крови.

Позже Бузова встала на костыли. Она выразила надежду на то, что этот навык ей больше никогда не пригодится.

Восстановление, как подчеркивала знаменитость, дается ей непросто. В частности, артистка жаловалась на частые перевязки и бытовые ограничения.

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