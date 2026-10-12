Татьяна Цветкова возглавила управление театров Москвы

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Татьяна Цветкова назначена начальником управления театров столичного департамента культуры. Об этом ведомство сообщило в мессенджере "МАХ".

Ранее она занимала руководящие должности в ведомстве и отвечала за продвижение культурных проектов, в том числе международного фестиваля "Театральный бульвар". Общий стаж Цветковой в сфере культуры и театрального менеджмента превышает 20 лет.

В структуре столичного департамента она работает с декабря 2023 года: сначала Цветкова была заместителем начальника управления театров, а с декабря 2024 года руководила управлением по продвижению проектов в области культуры.

На прежнем посту Цветкова курировала программную дирекцию международного открытого фестиваля "Театральный бульвар" и занималась продвижением крупных городских культурных инициатив.

Цветкова окончила театроведческий факультет ГИТИСа, а также проходила повышение квалификации в Театральном институте имени Бориса Щукина.

До этого Кирилла Рыбкина назначили директором Российского академического молодежного театра (РАМТ). Он окончил продюсерский факультет ГИТИСа и работает в театре около 20 лет. Карьеру Рыбкин начинал с должности администратора, а последние 11 лет был заместителем директора по работе со зрителями. На этом посту он курировал экспериментальный центр по работе со зрителями, отдел творческих проектов и администраторскую службу, а также отвечал за билетные кассы, связи с общественностью, хозяйственный отдел и канцелярию.

