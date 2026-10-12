FT: Трамп заключил дизельную сделку для снижения цен перед выборами в конгресс

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Президент США Дональд Трамп договорился с Россией о поставках дизельного топлива, рассчитывая таким образом сбить цены на энергоносители до ноябрьских выборов в конгресс. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, высокие цены на нефть и дизель на фоне конфликтов на Украине и Ближнем Востоке бьют по рейтингам американского лидера и Республиканской партии. В округах, где традиционно побеждают республиканцы, потребление дизеля выше, чем в среднем по стране, отметил руководитель отдела энергетической стратегии Citigroup Энтони Юэнь.

"Учитывая политическую и экономическую ситуацию, существует множество стимулов для дальнейших действий", – подчеркнул эксперт.

Оптимизм инвесторов по поводу договоренностей уже отразился на рынке. Как заявил руководитель отдела инвестиций BNP Paribas Securities China Вэй Ли, новость о соглашении способствовала снижению цен на фьючерсы на печное топливо в США. Эти контракты служат ориентиром для стоимости дизеля на американском рынке, добавил он.

Ранее Трамп и Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились о поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок. По словам американского лидера, Москва в скором времени поставит более 300 тысяч тонн топлива, в ноябре – еще 500 тысяч тонн, а затем – 1 миллион тонн.

Затем США вывели из-под американских санкций поставки дизтоплива из России до 7 апреля 2027 года. После этого правительство РФ частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива.