Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 11:07

Политика
Главная / Новости /

FT: Трамп заключил дизельную сделку для снижения цен перед выборами в конгресс

Трамп заключил дизельную сделку для снижения цен перед выборами в конгресс

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп договорился с Россией о поставках дизельного топлива, рассчитывая таким образом сбить цены на энергоносители до ноябрьских выборов в конгресс. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, высокие цены на нефть и дизель на фоне конфликтов на Украине и Ближнем Востоке бьют по рейтингам американского лидера и Республиканской партии. В округах, где традиционно побеждают республиканцы, потребление дизеля выше, чем в среднем по стране, отметил руководитель отдела энергетической стратегии Citigroup Энтони Юэнь.

"Учитывая политическую и экономическую ситуацию, существует множество стимулов для дальнейших действий", – подчеркнул эксперт.

Оптимизм инвесторов по поводу договоренностей уже отразился на рынке. Как заявил руководитель отдела инвестиций BNP Paribas Securities China Вэй Ли, новость о соглашении способствовала снижению цен на фьючерсы на печное топливо в США. Эти контракты служат ориентиром для стоимости дизеля на американском рынке, добавил он.

Ранее Трамп и Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились о поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок. По словам американского лидера, Москва в скором времени поставит более 300 тысяч тонн топлива, в ноябре – еще 500 тысяч тонн, а затем – 1 миллион тонн.

Затем США вывели из-под американских санкций поставки дизтоплива из России до 7 апреля 2027 года. После этого правительство РФ частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива.

Читайте также


политикаэкономиказа рубежом

Россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию

Супруги идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям

Читать
закрыть

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика