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05 октября, 21:03

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CMAJ: переход на постоянное летнее время может усилить сезонную депрессию

Ученые рекомендовали круглый год жить по зимнему времени

Фото: 123RF.com/flowertiare

Ученые Канадской медицинской ассоциации пришли к выводу, что при отказе от сезонного перевода часов людям необходимо постоянно придерживаться стандартного зимнего времени. Об этом сообщает научный журнал Canadian Medical Association Journal со ссылкой на исследование.

По мнению авторов, такой режим больше подходит биологическим ритмам человека и помогает избежать проблем со здоровьем.

Как сказано в материале, при отказе переводить стрелки часов весной и осенью правительства стран нередко оказываются перед трудным выбором: оставить летнее или зимнее время. Благодаря постоянному летнему времени вечера становятся светлее, однако и рассвет наступает на час позже. Это приводит к тому, что людям приходится вставать и добираться до места работы или учебы в полной темноте.

При этом, как отмечается, утренний свет необходим человеку для настройки внутренних часов, хорошего сна и настроения. Его недостаток приводит к плохому самочувствию и развитию сезонной депрессии. Согласно данным исследования, от этого расстройства страдают 1–3% жителей Канады, а еще 15% испытывают легкие обострения апатии.

Особенно опасно постоянное летнее время для детей и подростков. Во время полового созревания их естественный режим сна сдвинут на более позднее время, а ранний подъем в школу приводит к еще большему недосыпу. Также в зоне риска находятся работники ранних смен, пассажиры общественного транспорта и жители сельской местности, где не очень хорошо развита сеть уличного освещения.

В 1974 году в США после введения вечного летнего времени родители массово выходили на протесты, так как боялись пускать детей на учебу до восхода. Уже меньше чем через год закон был отменен. Также недовольны летнему времени оказались россияне в 2011 году. Тогда в 2014-м Россия стала жить по зимнему стандарту. Аналогичная ситуация в 2015 году произошла и в Чили.

Ранее экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников отметил, что возвращение к сезонному переводу времени плохо скажется на состоянии сотрудников и приведет к снижению производительности труда. Он напомнил, что раньше такая практика вводилась с целью экономии, однако сейчас она может быть уже не так актуальна в связи с технологическим прогрессом.

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