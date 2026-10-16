Башкирская группа AY YOLA попала в бюллетень первого раунда голосования "Грэмми"

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Башкирское музыкальное трио AY YOLA включили в бюллетень первого раунда голосования премии "Грэмми" сразу в двух категориях. Об этом РБК сообщили в пресс-службе лейбла ON.

Коллектив представлен в номинации "Лучший альбом глобальной музыки" с дебютной пластинкой Ural Batyr и в категории "Лучшая аранжировка для инструментов и вокала" с композицией Aihylyu.

Альбом Ural Batyr основан на древнем башкирском эпосе "Урал-батыр". В 12 композициях музыканты переосмыслили истории его героев, соединив традиционные башкирские инструменты с электронной музыкой и вокалом на башкирском языке. Сингл Aihylyu посвящен Айхылу – дочери Луны и царя птиц Самрау. Ее история затрагивает темы борьбы света и тьмы, верности себе и самостоятельного выбора жизненного пути.

В группе назвали включение в бюллетень возможностью представить башкирскую музыку и культуру на международном уровне. AY YOLA – трио из Уфы, созданное в 2024 году во время работы над гимном к 450-летию города. Коллектив сочетает этническую музыку с современным электронным звучанием, а его название переводится с башкирского как"законы мироздания".

69-я церемония вручения премии "Грэмми" запланирована на 7 февраля 2027 года. Награды будут вручать за записи, композиции и выступления, выпущенные в период с 31 августа 2025 года по 28 августа 2026 года.

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