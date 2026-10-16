В Красноярском крае охотник подстрелил спящего сторожа

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В Красноярском крае 36-летний сторож получил ранение в голову после того, как охотник открыл огонь по передвижному дому, где спал мужчина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в ночь на 9 октября в лесу недалеко от деревни Бартанас Дзержинско-Тасеевского муниципального округа. Во время охоты 46-летний мужчина использовал тепловизор и дважды выстрелил из карабина, попав в сторожа. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Расследование ведется по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ.

Ранее в Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Саратова по подозрению в убийстве мужчины и покушении на убийство женщины. По версии следствия, в ночь с 10 на 11 октября 2026 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег с помощью горюче-смазочных материалов металлические вагончики у пруда недалеко от поселка Ивановского Гагаринского района.

В результате пожара 43-летний мужчина погиб на месте, а жена подозреваемого смогла спастись. Дело расследуют по статьям об убийстве и покушении на убийство, совершенных с особой жестокостью и общеопасным способом.