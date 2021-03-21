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Москва 24

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Безопасность

10:10

В ЦБ объяснили порядок действий при получении банковского перевода от незнакомца

безопасность финансы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Специалисты Банка России рассказали, как необходимо действовать в случае якобы ошибочных переводов на банковскую карту. Об этом сообщает РИА Новости.

Подобная ситуация может обернуться проблемами для средств банковского клиента или же втянуть его в преступную схему по обналичиванию или отмыванию средств.

"Если вам на карту пришли деньги от неизвестного отправителя, а затем он попросил вас вернуть их, сообщите человеку, что вы не против возврата. Но при этом отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод", – заявили в ЦБ.

Получившему деньги, отметили в регуляторе, также необходимо сообщить о переводе от неизвестного отправителя в свой банк. Потребуется также написать заявление на возврат ошибочно зачисленных денег.

Как рассказали в Промсвязьбанке, чаще всего переводы от незнакомцев являются частью мошеннической схемы. Злоумышленники "по ошибке" переводят деньги на счет жертвы, а потом просят отправить их другому человеку, которому якобы предназначались изначально.

Россиян ранее предупредили о новой схеме мошенничества со смартфонами, которая связана с использованием фальшивых СМС-сообщений. Рассылка содержит в себе ссылку на фишинговый сайт, где пользователя просят ввести личные данные.

Новый способ мошенничества появился под видом "Госуслуг"

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