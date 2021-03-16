Россиян предупредили о новой схеме мошенничества со смартфонами

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Руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева предупредила о новой схеме мошенников с использованием фальшивых СМС. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, в рассылке указывается, что абонент якобы получил средства, которые являются "частью бонусного зачисления по программе поддержки". При этом пользователя также убеждают перейти по ссылке для подтверждения выплаты.
"За несоблюдение такого требования преступники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение", – объяснила Лазарева.
Эксперт подчеркнула, что после перехода пользователя на подставной сайт мошенники могут получить личные данные и информацию банковских карт. По словам Лазаревой, новая схема мошенничества похожа на рассылки в соцсетях в период пандемии коронавируса, однако теперь является более адресной.
Накануне полиция Москвы предупредила об участившихся случаях мошенничества на сайтах бесплатных объявлений с предложениями о работе. Выяснилось, что злоумышленники, якобы представляющие рекрутинговые агентства, незаконно берут у соискателей деньги за контакты работодателя, а позже перестают выходить на связь.
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