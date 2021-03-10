Эксперт назвал самый действенный способ защиты от нежелательных звонков

17:55
Фото: Depositphotos/focuspocusltd
Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с Москвой 24 назвал способы защиты от нежелательных звонков.
Ранее доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, что черный список не защищает от звонков нежелательных абонентов. По словам эксперта, практически у всех операторов есть платная услуга "Антиопределитель номера", при подключении которой номер будет высвечиваться как неизвестный. Аналогичная, но уже бесплатная функция присутствует и в самих телефонах: она доступна на iPhone начиная с iOS 7, а также на Android.
"Реально самый надежный способ избавиться от звонков с нежелательного номера или номеров – не брать трубку, особенно если вы человек, деятельность которого не связана с тем, чтобы отвечать на огромное количество звонков с незнакомых номеров", – сказал Власов.
Вместе с тем, по мнению эксперта, есть и другие способы избавиться от навязчивого абонента. Например, заблокировать его через сотового оператора.
Специалист напомнил, что есть и другая опция: заблокировать все входящие звонки с незнакомых номеров, которых нет в телефонной книге, на своем смартфоне. По словам Власова, такая функция есть на продвинутых гаджетах. Но это тоже не дает стопроцентной гарантии, подчеркнул он.
Существуют и приложения, которые обещают блокировать ненужные звонки. Однако от их установки на свой телефон эксперт порекомендовал все же отказаться. "Очень часто бывает, когда разрабатывают бесплатные и вроде очень полезные приложения, а на самом деле они могут являться вредоносными и скачивать персональную информацию с телефона", – предостерег он.
Ранее телефонные аферисты изобрели новую схему обмана россиян. В разговоре с жертвой мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов, якобы занимающимися расследованием утечки данных.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: