Эксперт назвал самый действенный способ защиты от нежелательных звонков

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Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с Москвой 24 назвал способы защиты от нежелательных звонков.

Ранее доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, что черный список не защищает от звонков нежелательных абонентов. По словам эксперта, практически у всех операторов есть платная услуга "Антиопределитель номера", при подключении которой номер будет высвечиваться как неизвестный. Аналогичная, но уже бесплатная функция присутствует и в самих телефонах: она доступна на iPhone начиная с iOS 7, а также на Android.

"Реально самый надежный способ избавиться от звонков с нежелательного номера или номеров – не брать трубку, особенно если вы человек, деятельность которого не связана с тем, чтобы отвечать на огромное количество звонков с незнакомых номеров", – сказал Власов.

Вместе с тем, по мнению эксперта, есть и другие способы избавиться от навязчивого абонента. Например, заблокировать его через сотового оператора.





Александр Власов эксперт в области информационной безопасности Нужно подать заявление, ждать около двух недель, у кого-то чуть меньше. Оператор должен рассмотреть [заявление] и, скорее всего, заблокировать [абонента]. Но где гарантия, что этот абонент не поменяет сим-карту и не начнет вам названивать с другого номера? Тогда процедуру придется повторять.

Специалист напомнил, что есть и другая опция: заблокировать все входящие звонки с незнакомых номеров, которых нет в телефонной книге, на своем смартфоне. По словам Власова, такая функция есть на продвинутых гаджетах. Но это тоже не дает стопроцентной гарантии, подчеркнул он.

Существуют и приложения, которые обещают блокировать ненужные звонки. Однако от их установки на свой телефон эксперт порекомендовал все же отказаться. "Очень часто бывает, когда разрабатывают бесплатные и вроде очень полезные приложения, а на самом деле они могут являться вредоносными и скачивать персональную информацию с телефона", – предостерег он.

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