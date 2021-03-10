Эксперт объяснил, как позвонить тому, у кого вы в черном списке

13:00
Фото: depositphotos/terovesalainen
Нежелательный абонент может позвонить на телефон, даже если вы внесли его в черный список, заявил доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.
"Позвонить человеку, у которого вы в черном списке, можно даже со своего номера. Для этого есть несколько легальных возможностей", – приводит агентство "Прайм" слова эксперта.
Он подчеркнул, что можно прибегнуть к платной услуге "Антиопределитель номера", которая есть практически у всех сотовых операторов. Она позволит не отображать номер телефона звонящего.
Кроме того, добавил Кашкин, антиопределитель номера можно устанавливать и бесплатно. Такая функция есть на устройствах Android и iPhone, начиная с iOS 7.
В настоящее время мошенники все реже используют услугу АОН. Это связано с тем, что люди перестали отвечать на звонки с неизвестных номеров. Эксперт рекомендует придерживаться такой тактики, чтобы обезопасить себя от потенциальной угрозы.
Ранее телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян с использованием роли полицейских. Теперь они звонят гражданам под видом сотрудников правоохранительных органов, которые якобы расследуют утечку данных.
Операторов обязали отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе ФСИН
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