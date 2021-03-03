Эксперт дал советы по защите от новой схемы мошенничества

14:02
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Шеф-редактор портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн призвал граждан России не предоставлять личную информацию по неизвестным или непрозрачным запросам. Об этом сообщает RT.
Специалист высказался о новом способе мошенничества с поддельными электронными письмами, которые злоумышленники рассылают от имени портала госуслуг.
"При любых звонках, письмах, в которых что-то вас просят сообщить, а в основном это персональные данные, ИНН или СНИЛС, — ни в коем случае никому [не сообщайте]. Ни портал госуслуг, ни другие госструктуры ничего такого не запрашивают", – объяснил эксперт.
Букштейн напомнил, что также не следует отвечать на звонки с незнакомых номеров. Если вызов быстро оборвался, то это тоже будет сигналом, указывающим на мошенничество: таким образом злоумышленники вынуждают абонентов перезванивать.
Эксперт порекомендовал провести профилактические беседы с детьми и пожилыми родственниками, а также не озвучивать в разговорах с незнакомцами персональные данные.
В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подтвердили, что рассылки от имени портала госуслуг с запросами личных данных не являются официальными письмами платформы. Настоящий сервис направляет пользователям исключительно сообщения информационного характера.
Новый способ мошенничества появился под видом "Госуслуг"
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