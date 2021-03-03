Путин поручил проработать способы предотвращения информационных преступлений

13:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Президент РФ Владимир Путин поручил главе МВД создать многогранную систему взаимодействия между разными структурами для предотвращения информационных преступлений.
"Нужно наладить более четкое взаимодействие с банковским сообществом, интернет-провайдерами операторами сотовой связи", – объяснил российский лидер.
По словам главы государства, число правонарушений в области IT за последние годы увеличилось.
"...по преступлениям в сфере информационных технологий: за последние шесть лет их число возросло более чем в 10 раз. Понятно – сами технологии быстро развиваются, мы за ними, к сожалению, не успеваем, все мы хорошо понимаем при этом, что за развитием электронной торговли, за предоставлением в глобальные сети разного рода услуг, включая финансовые услуги, – за этим, конечно, будущее", – отметил Путин.
Ранее стало известно, что мошенники стали применять к гражданам России новый метод вымогания средств. Пользователям Сети направляют фальшивые письма якобы от портала госуслуг, просят перейти по ссылке для ввода СНИЛС, а затем запрашивают данные банковских карт для "перечисления" ненастоящих социальных выплат.
В Минцифры позже уточнили, что официальная рассылка от портала госуслуг носит только информационный характер и не запрашивает данные пользователей. В ведомстве посоветовали в случаях, вызывающих подозрение, обращаться в техподдержку сервиса.
Новый способ мошенничества появился под видом "Госуслуг"
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