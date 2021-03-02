Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

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Мошенники стали шантажировать россиян, собирая их персональные данные с помощью ботов в Telegram, сообщает "Коммерсант".

Злоумышленники угрожают взломать аккаунт человека или распространить информацию о его действиях в Сети среди его друзей и близких. За сохранение информации мошенники требуют денег, однако отмечают, что оплата не гарантирует, что шантаж прекратится.

Одним из таких ботов, которые используют злоумышленники для сбора информации, стал сервис MailSearchBot, который изначально создавался для проверки украденных паролей.

"Чаще всего мошенники пишут жертвам, что на их компьютер попал вирус и все действия в Сети записаны, а для подтверждения прикладывают последний использованный пароль", – пояснили разработчики бота из компании LeakCheck.

Специалисты рекомендуют чаще менять пароли в социальных сетях и не вестись на провокации мошенников.

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