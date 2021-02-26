В Google Play обнаружили троян, выманивающий у пользователей деньги

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Специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили в Google Play троянские приложения, которые выманивали у пользователей деньги под видом цифровой бонусной карты. Об этом сообщает РИА Новости.

Фейковая рассылка с информацией о выгодной акции от одной из крупнейших торговых сетей была обнаружена в феврале. Сообщение содержало ссылку для скачивания в Google Play приложения с фальшивой бонусной картой. Для того чтобы начать ее использовать, пользователю было необходимо оформить платную подписку.

"В реальности приложение оказывалось почти пустым: при запуске пользователю показывалась картинка с логотипом магазина и предложением оформить карту, при нажатии запускался процесс покупки. У пользователя снимались деньги, но никакой бонусной карты он не получал", – говорится в сообщении "Лаборатории Касперского".

Эта же схема применялась под видом более чем 20 различных программ и брендов – мошенники маскировали его под цифровые подарочные, бонусные и дисконтные карты популярных ретейл-брендов, а также под приложение для кастомизации оформления интерфейса смартфона и приложение с чит-кодами для мобильной игры.

Средняя стоимость такой "подписки" составляла 600 рублей в неделю, а количество установок только одного из троянских приложений превысило 10 тысяч. Таким образом, потенциальный ущерб мог составить 6 миллионов рублей. "Лаборатория Касперского" уведомила Google о выявленной мошеннической схеме.

"Зачастую из-за спешки или невнимательности люди не сразу понимают, что столкнулись с мошеннической рассылкой или приложением, и в итоге рискуют лишиться денег. Злоумышленники усыпляют бдительность пользователей не только c помощью логотипов и узнаваемых цветов брендов, но и накрученных оценок и комментариев. У найденных поддельных приложений были высокие оценки и много положительных откликов. Вероятнее всего, они действительно были фейковыми, поскольку написаны по единому шаблону с отзывами не о самом приложении, а о магазине или бренде", – заявил исследователь мобильных угроз "Лаборатории Касперского" Игорь Головин.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи вымогательства при помощи рассылок по электронной почте. Мошенники на протяжении нескольких месяцев следят за потенциальной жертвой с помощью веб-камер, составляя список сайтов, которые посещал адресат в последнее время. В письме они просят пользователя выплатить указанную сумму, если же этого не происходит, то они грозятся выложить в Сеть историю посещения сайтов.