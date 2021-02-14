Эксперты назвали самые популярные виды мошенничества в Сети

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Эксперты рассказали о самых популярных сценариях и видах мошенничества в интернете в 2020 году, сообщает RT.

Специалисты сервиса для размещения объявлений "Авито" проанализировали данные, представленные экспертами "Лаборатории Касперского" и "Тинькофф", и выяснили, что 60% успешных мошеннических схем проводились через покупки или продажи товаров в интернете.

"Средняя сумма, которую в 2020 году терял покупатель, поверив лжепродавцу, составляла 10 тысяч рублей, в то время как продавцы, попавшись мошеннику-покупателю, теряли в среднем 6 тысяч рублей", – отметили в "Тинькофф".

В свою очередь, в "Лаборатории Касперского" добавили, что одним из популярных видов мошенничества стало создание копий известных сайтов или платежных систем – за год компания обнаружила более 7,4 тысячи подобных ресурсов.

Специалисты также дали пользователям Сети советы, как не попадаться на уловки мошенников. В частности, они предложили регулярно обновлять скачанные приложения, создавать сложные пароли для своих аккаунтов, проверять названия сайтов, скептически относиться к "щедрым" предложениям и не переходить по ссылкам, не внушающим доверие.

Ранее специалисты назвали способы, которыми пользуются мошенники, чтобы узнать баланс банковской карты россиянина.

Как рассказал руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин, злоумышленники могут узнать конфиденциальную информацию о других пользователях из-за ошибок в банковских приложениях.

Кроме того, в ЦБ предупредили россиян о новой схеме мошенников: они используют символику Банка России и обещают жителям РФ материальную поддержку в период пандемии.

Известно, что мошенники распространяют сообщения о якобы материальной поддержке в Facebook под видом рекламы. При переходе по ссылке открывается ложный приказ от 20 января 2021 года заместителя начальника Туллина Д. В., в котором информируется о единоразовой выплате от Центрального управления Банка РФ.