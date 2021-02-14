Эксперты назвали самые популярные виды мошенничества в Сети

09:15
Фото: depositphotos/OleGunnar
Эксперты рассказали о самых популярных сценариях и видах мошенничества в интернете в 2020 году, сообщает RT.
Специалисты сервиса для размещения объявлений "Авито" проанализировали данные, представленные экспертами "Лаборатории Касперского" и "Тинькофф", и выяснили, что 60% успешных мошеннических схем проводились через покупки или продажи товаров в интернете.
"Средняя сумма, которую в 2020 году терял покупатель, поверив лжепродавцу, составляла 10 тысяч рублей, в то время как продавцы, попавшись мошеннику-покупателю, теряли в среднем 6 тысяч рублей", – отметили в "Тинькофф".
В свою очередь, в "Лаборатории Касперского" добавили, что одним из популярных видов мошенничества стало создание копий известных сайтов или платежных систем – за год компания обнаружила более 7,4 тысячи подобных ресурсов.
Специалисты также дали пользователям Сети советы, как не попадаться на уловки мошенников. В частности, они предложили регулярно обновлять скачанные приложения, создавать сложные пароли для своих аккаунтов, проверять названия сайтов, скептически относиться к "щедрым" предложениям и не переходить по ссылкам, не внушающим доверие.
Ранее специалисты назвали способы, которыми пользуются мошенники, чтобы узнать баланс банковской карты россиянина.
Как рассказал руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин, злоумышленники могут узнать конфиденциальную информацию о других пользователях из-за ошибок в банковских приложениях.
Кроме того, в ЦБ предупредили россиян о новой схеме мошенников: они используют символику Банка России и обещают жителям РФ материальную поддержку в период пандемии.
Известно, что мошенники распространяют сообщения о якобы материальной поддержке в Facebook под видом рекламы. При переходе по ссылке открывается ложный приказ от 20 января 2021 года заместителя начальника Туллина Д. В., в котором информируется о единоразовой выплате от Центрального управления Банка РФ.
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества в период пандемии коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: