В ЦБ предупредили россиян о новой схеме мошенников

04:06
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Новую схему обмана россиян придумали мошенники. Злоумышленники используют символику Банка России и обещают жителям РФ материальную поддержку в период пандемии, подтвердили в ЦБ агентству РИА Новости.
Известно, что мошенники распространяют сообщения о якобы материальной поддержке в Facebook под видом рекламы. При переходе по ссылке открывается ложный приказ от 20 января 2021 года заместителя начальника Туллина Д. В., в котором информируется о единоразовой выплате от Центрального управления Банка РФ.
По заявлениям мошенников, выплата составляет от 1 до 5 тысяч рублей на каждого члена семьи. При этом размер пособия зависит от потребностей, заявляется на сайте. Чтобы получить выплаты, мошенники требуют ввести данные карты, в том числе CVC-код.
"Данный сайт является мошенническим. Банк России проводит необходимые действия для блокировки указанного сайта", – заявили в ЦБ.
В Банке России напомнили, что вместе с Минцифры разработали законопроект, позволяющий оперативно блокировать мошеннические сайты. Законопроект готовится к рассмотрению Государственной думой во втором чтении.
Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о мошенниках, продающих "лекарства" от COVID-19. Гражданам напомнили, что любые лекарства должен назначать лечащий врач.
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества в период пандемии коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: