В ЦБ предупредили россиян о новой схеме мошенников

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Новую схему обмана россиян придумали мошенники. Злоумышленники используют символику Банка России и обещают жителям РФ материальную поддержку в период пандемии, подтвердили в ЦБ агентству РИА Новости.

Известно, что мошенники распространяют сообщения о якобы материальной поддержке в Facebook под видом рекламы. При переходе по ссылке открывается ложный приказ от 20 января 2021 года заместителя начальника Туллина Д. В., в котором информируется о единоразовой выплате от Центрального управления Банка РФ.

По заявлениям мошенников, выплата составляет от 1 до 5 тысяч рублей на каждого члена семьи. При этом размер пособия зависит от потребностей, заявляется на сайте. Чтобы получить выплаты, мошенники требуют ввести данные карты, в том числе CVC-код.

"Данный сайт является мошенническим. Банк России проводит необходимые действия для блокировки указанного сайта", – заявили в ЦБ.

В Банке России напомнили, что вместе с Минцифры разработали законопроект, позволяющий оперативно блокировать мошеннические сайты. Законопроект готовится к рассмотрению Государственной думой во втором чтении.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о мошенниках, продающих "лекарства" от COVID-19. Гражданам напомнили, что любые лекарства должен назначать лечащий врач.