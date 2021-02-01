Роспотребнадзор предупредил о мошенниках, продающих "лекарства" от COVID-19

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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как во время пандемии не стать жертвой мошенников, которые продают якобы лекарства, помогающие от COVID-19, сообщает сайт "Комсомольской правды".



"Правильным решением будет не вступать в контакт с лицами, предлагающими купить "волшебный прибор" или "чудо-таблетку", – говорится в сообщении.

Гражданам напомнили, что любые лекарства назначает врач.

Также в Роспотребнадзоре предупредили в сайтах, на которых предлагают купить очиститель воздуха или другие "чудо-средства", препятствующие заражению коронавирусной инфекцией.

Специалисты подчеркивают, что документы на такие приборы, как правило, отсутствуют. Также может оказаться, что мошенники пытаются продать обычный увлажнитель воздуха или медицинскую маску с фильтром по сильно завышенной цене.

Кроме того, в Сети начали размещать объявления, в которых предлагают купить зарубежные вакцины от коронавирусной инфекции. Как предупреждают в Роскачестве, подобная информация является фейком. Специалисты организации напомнили, что зарубежные вакцины в РФ не поставляются и все предложения об их продаже не соответствуют действительности. По информации Роскачества, люди могут потерять деньги, поверив подобным объявлениям.

