В Роскачестве предостерегли от покупки вакцин от коронавируса в Сети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Сети начали размещать объявления, в которых предлагают купить зарубежные вакцины от коронавирусной инфекции. Как предупреждают в Роскачестве, подобная информация является фейком, сообщает News.ru.

Специалисты организации напомнили, что зарубежные вакцины в РФ не поставляются и все предложения об их продаже не соответствуют действительности.

"Не переходите по ссылкам в мессенджерах, по объявлениям в социальных сетях и поисковиках на сомнительные сайты, не вводите там свои данные и не приобретайте нелегальные вакцины и поддельные документы об отсутствии COVID", – заявили представители организации.

По информации Роскачества, люди могут потерять деньги, поверив подобным объявлениям. Замруководителя Роскачества Илья Лоевский отметил, что нельзя поддаваться на провокации мошенников.

"Всегда внимательно проверяйте адреса сайтов, на которых собираетесь ввести свои данные или тем более совершить оплату онлайн", – предупредил он.

Ранее в России выявили случаи мошенничества с продажей вакцин от коронавируса. Кроме того, злоумышленники предлагали купить поддельные справки от отсутствии COVID-19.