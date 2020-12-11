Мишустин заявил, что РФ занимает лидирующие позиции в мире по вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Михаил Мишустин заявил, что Россия находится на лидирующих позициях в мире по организации вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом премьер-министр сообщил на совещании с производителями вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V".
"Уже сегодня можно сказать, что Россия занимает лидирующие позиции в мире по организации вакцинации людей", – приводит его слова РИА Новости.
Премьер-министр в ходе совещания также призвал обеспечить возможность вакцинации от COVID-19 россиян в праздники. Он подчеркнул, что первые пункты вакцинации уже открываются в каждом регионе страны.
Ранее сообщалось, что в Москве представителям групп риска стало проще записываться на вакцинацию против коронавируса. Среди доступных вариантов запись через порталы mos.ru и emias.info, через приложения "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", "ЕМИАС.ИНФО", через информационные киоски в поликлиниках, а также по телефону. К группам риска относятся работники медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудники городских служб.
В настоящее время в городе работают 70 пунктов, где можно получить прививку от COVID-19. Все они открыты на базе поликлиник. Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и справку с места работы.
"Это наш город": появились новые способы записи на прививку против COVID-19
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