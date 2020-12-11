Мишустин призвал обеспечить возможность вакцинации от COVID-19 россиян в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Михаил Мишустин поручил обеспечить всем желающим россиянам возможность сделать прививку от COVID-19 в новогодние праздники.
Премьер подчеркнул, что первые пункты вакцинации уже начали открываться в каждом регионе страны.
"Прошу субъекты РФ еще раз обеспечить деятельность пунктов вакцинации и, конечно же, обратить особое внимание на их работу во время праздников, особенно с 1 по 10 января, чтобы все желающие, кто захотят это сделать, могли сделать прививку", – заявил Мишустин на совещании с производителями вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V".
Ранее в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что вакцинация от коронавируса начнется во всех регионах до конца недели. Кроме того, там отметили, что вакцинацию от коронавируса останавливать во время новогодних праздников не стоит.
Также глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцину от коронавируса "Спутник V" получили уже свыше 150 тысяч россиян.
В Москве представителям групп риска стало проще записываться на вакцинацию против коронавируса. Среди доступных вариантов запись через порталы mos.ru и emias.info, через приложения "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", "ЕМИАС.ИНФО", через информационные киоски в поликлиниках, а также по телефону. К группам риска относятся работники медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудники городских служб.
Эксперт по общественному здоровью рассказал об ограничениях при вакцинации
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