Минздрав назвал сроки поставки вакцины от COVID-19 в регионы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Поставка вакцины от коронавирусной инфекции во все регионы РФ начнется после 10 декабря. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, в ходе плановой вакцинации регионы уже получили около 50% вакцины.

"Сегодня уже получили (вакцину. – Прим. ред.) Московская область, Новосибирск, проводится в Республике Коми, ну и ряде других", – заявил Мурашко.

Ранее Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения вакцины "Спутник V". Правила вступили в силу с 8 декабря.

Также известно, что столичные власти планируют открыть к началу следующего года 170 пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции. Правом на вакцинацию обладают не только врачи и педагоги, но и младший медперсонал, те, кто занимается клинингом, администраторы и другие работники учреждений.

Запись на вакцинацию в столице уже открылась. Основные группы риска расширили в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава.

