На mos.ru открылась запись на вакцинацию от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале mos.ru открылась электронная запись на вакцинацию от COVID-19. Сперва сделать прививку вакциной "Спутник V" смогут врачи, учителя и работники соцслужб.

Записаться на прививку можно в один из пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Всего доступно 70 таких пунктов.

"В первую очередь по поручению президента России и мэра Москвы мы вакцинируем основные группы риска. Это те, кому приходится по долгу службы чаще общаться с большим числом людей. Это работники городских, федеральных и частных медицинский организаций, сотрудники учреждений образования и работники городских социальных служб", – сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она обратила внимание, что вакцинироваться смогут не только врачи и педагоги.

"Санитар в больнице, сотрудники школы, социальные работники трудятся в коллективах, где много контактов с жителями. И риск заразиться у них не меньше", – пояснила вице-мэр.

Основные группы риска расширили в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава, которые определяют категории людей, подлежащих приоритетной вакцинации от COVID-19.

По мере поступления вакцины в поликлиники список категорий для записи на прививку расширят. В будущем она станет доступна всем жителям Москвы.

Запись открыта на две недели вперед. Прививки можно будет сделать в любой день недели с 08:00 до 20:00. При прохождении вакцинации с собой надо иметь паспорт, полис ОМС и любой документ, подтверждающий занятость в соответствующей отрасли или организации. Город оставляет за собой право проверить достоверность предоставленных сведений.

Пройти вакцинацию могут люди в возрасте от 18 до 60 лет с прикреплением к городской поликлинике. Горожане старше 60 лет, а также беременные и кормящие женщины сделать прививку не смогут. Также у них не должно быть некоторых хронических заболеваний и симптомов ОРВИ в момент и за две недели до вакцинации. К примеру, с момента последней прививки от гриппа должно пройти не менее 30 дней.

Чтобы записаться на портале mos.ru, надо в каталоге услуг перейти к сервису "Запись к врачу", где в списке специальностей выбрать "Вакцинация от COVID-19".

Вакцинация проводится двукратно, поскольку "Спутник V" состоит из двух компонентов. Сначала добровольцам введут первый компонент вакцины, а через 21 день – второй. Записываться нужно только на первую прививку. На вторую уже запишет врач, а чтобы жители не забыли о ней, за сутки придет СМС с напоминанием.

Процедура занимает не больше часа. На осмотр врача перед прививкой уйдет около 10 минут, еще около 15 минут пойдет на подготовку препарата. Наблюдение после прививки и поствакцинальный осмотр продлится 30 минут.

Минздрав выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире.

