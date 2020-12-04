На mos.ru открылась запись на вакцинацию от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На портале mos.ru открылась электронная запись на вакцинацию от COVID-19. Сперва сделать прививку вакциной "Спутник V" смогут врачи, учителя и работники соцслужб.
Записаться на прививку можно в один из пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Всего доступно 70 таких пунктов.
"В первую очередь по поручению президента России и мэра Москвы мы вакцинируем основные группы риска. Это те, кому приходится по долгу службы чаще общаться с большим числом людей. Это работники городских, федеральных и частных медицинский организаций, сотрудники учреждений образования и работники городских социальных служб", – сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она обратила внимание, что вакцинироваться смогут не только врачи и педагоги.
"Санитар в больнице, сотрудники школы, социальные работники трудятся в коллективах, где много контактов с жителями. И риск заразиться у них не меньше", – пояснила вице-мэр.
Основные группы риска расширили в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава, которые определяют категории людей, подлежащих приоритетной вакцинации от COVID-19.
По мере поступления вакцины в поликлиники список категорий для записи на прививку расширят. В будущем она станет доступна всем жителям Москвы.
Запись открыта на две недели вперед. Прививки можно будет сделать в любой день недели с 08:00 до 20:00. При прохождении вакцинации с собой надо иметь паспорт, полис ОМС и любой документ, подтверждающий занятость в соответствующей отрасли или организации. Город оставляет за собой право проверить достоверность предоставленных сведений.
Пройти вакцинацию могут люди в возрасте от 18 до 60 лет с прикреплением к городской поликлинике. Горожане старше 60 лет, а также беременные и кормящие женщины сделать прививку не смогут. Также у них не должно быть некоторых хронических заболеваний и симптомов ОРВИ в момент и за две недели до вакцинации. К примеру, с момента последней прививки от гриппа должно пройти не менее 30 дней.
Чтобы записаться на портале mos.ru, надо в каталоге услуг перейти к сервису "Запись к врачу", где в списке специальностей выбрать "Вакцинация от COVID-19".
Вакцинация проводится двукратно, поскольку "Спутник V" состоит из двух компонентов. Сначала добровольцам введут первый компонент вакцины, а через 21 день – второй. Записываться нужно только на первую прививку. На вторую уже запишет врач, а чтобы жители не забыли о ней, за сутки придет СМС с напоминанием.
Процедура занимает не больше часа. На осмотр врача перед прививкой уйдет около 10 минут, еще около 15 минут пойдет на подготовку препарата. Наблюдение после прививки и поствакцинальный осмотр продлится 30 минут.
Минздрав выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире.
Вакцину "Спутник V" получат больше миллиарда человек
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: