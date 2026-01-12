Биржевая стоимость серебра превысила 84 доллара впервые в истории

Фото: 123RF.com/destinacigdem

Биржевая стоимость серебра выросла на 6%, превысив отметку в 84 доллара за тройскую унцию впервые в истории, следует из данных торгов Comex.

По информации на 09:19 по московскому времени, цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 6,16%, до 84,225 доллара. За несколько минут до этого стоимость обновила рекорд и составила 84,55 доллара.

При этом фьючерс на золото находился на уровне 4 583,14 доллара.

Ранее стоимость меди обновила исторический максимум на Лондонской бирже металлов (LME). Котировки трехмесячных фьючерсов на медь увеличивались на 0,3%, составляя 11 653 доллара за тонну.

