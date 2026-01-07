Стоимость нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель

Фото: 123RF.com/dhz2014

Стоимость нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 60 долларов за баррель впервые с 19 декабря 2025 года. Это следует из данных торгов.

По информации на 07:39 по московскому времени, цена нефти снижалась на 0,89% и составляла 59,97 доллара за баррель. К 07:51 стоимость замедлила снижение до 60,06 доллара за баррель.

Ранее стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года опустилась ниже 4 450 долларов за тройскую унцию впервые с 22 декабря 2025 года. Сначала цена снизилась на 2% и составила 4 446,9 доллара за тройскую унцию, позже стоимость ускорила снижение до 4 426,8 доллара за унцию.

Вместе с тем в декабре стоимость меди также обновляла исторический максимум на Лондонской бирже металлов (LME). Котировки трехмесячных фьючерсов на медь увеличивались на 0,3%, составляя 11 653 доллара за тонну.

