03 марта, 15:24

Культура

"Мосбилет" приглашает в Театр "Около дома Станиславского"

Фото: Театр "Около дома Станиславского"

В марте и апреле Театр "Около дома Станиславского", подведомственный столичному департаменту культуры, покажет серию постановок, объединенных темой русской тоски, начиная классикой и заканчивая авторскими жанрами художественного руководителя Юрия Погребничко. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

6 марта зрители увидят спектакль "Чевенгур" по мотивам романа Андрея Платонова. Постановка дополнена рассказом Эрнеста Хемингуэя "Убийцы" и представляет собой философскую притчу о цене утопических идеалов и человеческой жизни.

7 марта в театре будет проходит ностальгическое кабаре под названием "Русская тоска". В нем, согласно афише, зрители найдут сочетание элементов примитивизма и сценической иронии. В спектакле примет участие певица-клоунесса Наталья Рожкова, музыканты и сам режиссер.

15 марта и 10 апреля пройдет реконструкция эстрадного концерта "Перед киносеансом" в постановке Юрия Погребничко и Лилии Загорской. Подобные выступления были популярны в советских кинотеатрах послевоенных лет.

18 марта и 22 апреля на сцене покажут "Человека из Подольска" по пьесе Дмитрия Данилова. Социальная драма в постановке режиссера Максима Громова переосмыслена как философская история о поиске человеком своего места в мире.

22 марта и 5 апреля состоится спектакль "Только тот холодный осенний вечер" по рассказам Ивана Бунина "Холодная осень" и "Мадрид", объединенным темой любви.

27 марта и 17 апреля театр представит "Магадан/кабаре". Зрители смогут увидеть музыкальное действие с песнями в исполнении Натальи Рожковой под аккомпанемент баяниста Николая Косенко.

25 марта и 3 апреля зрителей ждет постановка "Забыть или больше не жить" по произведениям Антона Чехова, включая сцены из "Чайки", "Трех сестер" и "Вишневого сада".

Билеты на все спектакли доступны в сервисе "Мосбилет".

Ранее сообщалось, что с 6 марта по 29 мая в Театре на Юго-Западе будет проходить спектакль "Последняя женщина сеньора Хуана". Он рассказывают историю о мужчине по имени Хуан, который в прошлом был романтиком, а затем стал философом и насмешником. Однако после встречи с Кончитой он вновь решается на нежное чувство.

культуратеатргород

