03 марта, 16:33

Происшествия

Победительнице конкурса красоты Шустовой изуродовали лицо в казанском клубе

Фото: vk.com/shustovacosm

Победительнице конкурса красоты из Кирова Надежде Шустовой изуродовали лицо в казанском клубе. Об этом она рассказала РИА Новости.

Шустова сообщила, что 27 февраля приехала с подругой в Казань на концерт, который проходил в клубном отеле Korston. После мероприятия в туалете к ней подошла девушка, которая якобы пыталась своровать телефон, однако Шустова поймала ее за руку.

"Она засмеялась и очень нагло сказала, что перепутала телефон <...>. Я ей предложила пройти к охране. И тут она мне нанесла удар. У меня в руке был бокал стеклянный. От удара бокал разбился, вонзился в лицо, у меня хлынула кровь, осколки остались в ране", – поделилась собеседница агентства.

Она сказала, что бригада скорой помощи ее доставила в больницу, где ей зашили "глубокую – до кости" рану.

Шустова уточнила, что месяц назад выиграла конкурс красоты "Автоледи Кирова", а теперь у нее на лице шрам под правым глазом. Девушка намерена пройти фотодинамическую терапию для минимизации последующих рубцов и скорейшего заживления.

В пресс-службе МВД по Татарстану заявили СМИ, что занимаются инцидентом. По информации ведомства, нападавшая и супруг злоумышленницы доставлены в отдел полиции, в отношении обоих составлены административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство".

"Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – добавили в МВД.

Ранее таксист напал на пассажирку и проломил ей голову саперной лопаткой в Воронеже. Пострадавшую госпитализировали с открытым переломом свода черепа, сам нападавший задержан. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

происшествиярегионы

