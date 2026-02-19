В Бурятии мужчина забил знакомую палкой и выбросил в мусорную яму

Фото: Следственный комитет РФ

Мужчина в Бурятии обвиняется в том, что забил знакомую палкой и выбросил тело в мусорную яму. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по республике.

По данным правоохранителей, 25 декабря 2025 года 38-летний обвиняемый, его сожительница и односельчанка распивали спиртные напитки в доме в населенном пункте "Росинка". Однако вечером между мужчиной и гостьей произошла ссора. В какой-то момент хозяин дома повалил ее на землю и начал бить руками, ногами и деревянной палкой по телу и голове, из-за чего женщина скончалась.

После этого злоумышленник вынес тело во двор и бросил в мусорную яму, засыпав сверху снегом. Сожительнице же он пригрозил физической расправой, если она "сдаст" его правоохранителям. Однако преступление было раскрыто в ходе оперативно-разыскных мероприятий, которые были проведены сотрудниками отдела полиции.

Следователем в процессе допроса были установлены обстоятельства случившегося, обвиняемый признал вину и дал подробные показания. Фигуранту предъявлено обвинение по статье "Убийство", он заключен под стражу. В настоящий момент проводятся следственные действия, которые направлены на сбор доказательной базы.

Ранее в Челябинске мужчина напал на сожительницу, нанеся ей как минимум пять ударов ножом. Фигуранта задержали, решался вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

