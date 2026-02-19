Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Трамваи шести маршрутов задерживаются на Авиационной улице, предупредил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Неполадки в движении фиксируются в районе остановки "Метро Щукинская" у рейсов, следующих по маршрутам № 10, 15, 21, 28, 30 и 31.

Пути следования трамваев были временно скорректированы, в связи с чем департамент призвал пассажиров быть внимательными и ориентироваться на объявления водителей.

Ранее Сергей Собянин объявил о планах по запуску второго трамвайного диаметра T2 в Москве в ближайшее время. Он протянется от станции Новогиреево МЦД до станции метро "Чертановская" и станет новой самой длинной линией в мире.

Кроме того, в 2026 году на маршрутах Краснопресненской сети начнут курсировать 15 беспилотных трамваев, а к 2030 году такими технологиями будут оснащены две трети парка столичных трамваев.