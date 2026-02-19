Москвичи на сайтах знакомств начали массово предлагать откопать машину вместе

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На фоне рекордного снегопада в Москве в приложениях для знакомств начали массово появляться анкеты, где пользователи указывают в описании, что ищут человека, с которым можно справиться с погодными условиями, рассказали "Газете.ру" эксперты одной из платформ.

В первые часы после начала осадков аналитики зафиксировали появление десятков подобных формулировок. Приложение, в свою очередь, запустило однодневный статус "Откопаем машину вместе", который пользователи начали активно устанавливать.

Кроме того, выросло количество редактирований анкет, поскольку пользователи меняли описание профиля и добавляли поводы для знакомств. Они варьировались от помощи с машиной до предложений "согреться за глинтвейном".

Акцент пользователи делали либо на практические трудности, которые связаны с передвижением по городу, например стоимостью такси, либо на более легкие и ироничные описания, которые намекали на совместный досуг, отметили аналитики. По мнению экспертов, профиль в дейтинг-приложениях воспринимается не как "статичная визитка", а как динамичный формат коммуникации.

"Пользователи адаптируют его под актуальные события. Объективно, такая реакция на инфоповод повышает вовлеченность сильнее классических описаний интересов, поскольку переводит знакомство из абстрактного мэтча в совместное действие "здесь и сейчас", – подчеркнули аналитики.

Снежный циклон "Валли" обрушился на Москву 19 февраля. Из-за непогоды загруженность столичных дорог в вечерний час пик достигла 9 баллов. Затруднения наблюдались на Третьем транспортном и Садовом кольце, а также на вылетных магистралях и в некоторых районах на внешней и внутренней сторонах МКАД.

Кроме того, из-за снегопада в столичных аэропортах отменили 29 рейсов, включая 7 иностранных авиакомпаний.

