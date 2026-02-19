Daily Mail: брату короля Карла III грозит пожизненное заключение

Фото: Getty Images/Indigo/Max Mumby

Младшему брату короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзору, который был арестован по обвинению в злоупотреблении служебным положением, грозит пожизненный срок, сообщает The Daily Mail.

По данным СМИ, данное преступление является одним из самых тяжких в соответствии с британскими законами. Они устанавливают для него пожизненное тюремное заключение.

Эндрю обвиняют в том, что он, являясь специальным представителем Великобритании по международной торговле, делился со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном секретной информацией.

Брата короля задержали 19 февраля, в день его 66-летия. По информации СМИ, к его дому на территории поместья Сандрингем на востоке Англии приехали шесть полицейских автомобилей.

Карл III, в свою очередь, заявил о готовности сотрудничать с полицией. По его словам, уполномоченные органы расследуют это дело должным образом.

В 2022 году Эндрю лишился воинских званий и королевского патронажа на фоне обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре.

В 2025 году Карл III забрал у Эндрю титул принца из-за связей с Эпштейном. Этот случай стал вторым в истории страны. Также ему подлежало выселиться из особняка возле Виндзорского замка, в котором он проживал.

Сам Эпштейн был арестован в 2019 году. Он обвинялся в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что финансист покончил жизнь самоубийством.

