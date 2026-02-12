Форма поиска по сайту

12 февраля, 13:39

В мире
The Sun: брат Карла III должен семье 12 млн фунтов за подкуп гражданки США

Брат Карла III должен семье 12 млн фунтов за подкуп гражданки США

Фото: Getty Images/Max Mumby

Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор должен королевской семье 12 миллионов фунтов стерлингов, то есть больше 1 миллиарда рублей. Они были потрачены на то, чтобы заставить замолчать американку Вирджинию Джуффре, сообщает The Sun со ссылкой на источники.

Джуффре выступила против принца Эндрю с обвинениями, заявив, что он был среди нескольких мужчин, которые принуждали ее к интимным отношениям, когда ей было 17 лет.

Чтобы урегулировать скандал, принц занял у матери, королевы Великобритании Елизаветы II, 7 миллионов фунтов, а из фонда отца, принца Филиппа, герцога Эдинбургского, – 3 миллиона фунтов. Около 1,5 миллиона ему одолжил брат, а оставшуюся сумму добавили другие члены королевской семьи.

Тем не менее, по данным СМИ, Эндрю до сих пор "не вернул ни копейки".

В 2022 году принц лишился званий и королевского патронажа после иска Джуффре, поданного в 2019 году. Эндрю отрицал обвинения и был удивлен данным решением. Кроме того, он утратил статус почетного гражданина Йорка.

Спустя время он смог добиться внесудебного соглашения с Джуффре, но его кабинет и спальные покои в Букингемском дворце были закрыты. Принца также лишили круглосуточной вооруженной охраны, чтобы он покинул резиденцию Royal Lodge.

В 2024 году Карл III прекратил финансирование своего младшего брата, а в 2025-м Эндрю лишился титула принца. Это стало вторым случаем в истории страны. Позже король лишил его двух последних титулов – Эндрю перестал быть рыцарем-компаньоном Ордена Подвязки и рыцарем Большого креста Королевского Викторианского ордена.

Джуффре же была найдена мертвой в своем доме в Австралии. Как сообщали СМИ, она покончила с собой на 42-м году жизни.

