Карл III лишил своего брата Эндрю двух последних королевских титулов

Фото: AP Photo/Pool/Steve Parsons

Король Великобритании Карл III лишил своего брата Эндрю Маунтбеттена-Виндзора двух последних королевских титулов. Об этом сообщает Sky News.

Таким образом, бывший принц Эндрю больше не является рыцарем-компаньоном Ордена Подвязки и также лишился статуса рыцаря Большого креста Королевского Викторианского ордена.

Уточняется, что данное решение стало еще одной формальностью в рамках усилий Карла III по отстранению Эндрю и демонстрации решительных действий в связи с его спорными связями с финансистом Джеффри Эпштейном, а также с обвинением в сексуальном насилии над правозащитницей Вирджинией Джуффре.

В 2022 году Эндрю Маунтбеттен-Виндзор лишился воинских званий и королевского патронажа после того, как Джуффре подала иск в суд Манхэттена, в котором обвинила его в изнасиловании. По ее словам, это произошло в Лондоне, когда ей было 17 лет.

Принц отрицал обвинения и был удивлен, что его лишили патронажа. Кроме того, он утратил статус почетного гражданина Йорка.

Спустя время Эндрю добился внесудебного соглашения с Джуффре, но его кабинет и спальные покои в Букингемском дворце были закрыты. Принца также лишили круглосуточной вооруженной охраны, чтобы он покинул резиденцию Royal Lodge.

В 2024 году Карл III прекратил финансирование своего младшего брата, а в 2025-м Эндрю лишился титула принца. Это стало вторым случаем в истории страны.

Джуффре же была найдена мертвой в своем доме в Австралии. Как сообщали СМИ, она покончила с собой на 42-м году жизни.