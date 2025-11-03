Трамп назвал ужасным лишение титула принца Эндрю

Фото: legion-media.com/SplashNews.com/Zak Hussein

Американский президент Дональд Трамп выразил сочувствие по поводу ситуации с лишением брата короля Великобритании Карла III Эндрю титула принца.

"То, что случилось (с королевской семьей. – Прим. ред.), ужасно. Это трагическая ситуация, это слишком плохо. Я имею в виду, что мне жаль (королевскую. – Прим. ред.) семью", – цитирует его Reuters.

В 2022 году Эндрю Маунтбеттен-Виндзор лишился воинских званий и королевского патронажа после того, как правозащитница Вирджиния Джуффре подала иск в суд Манхэттена, в котором обвинила его в изнасиловании. По ее словам, это произошло в Лондоне, когда ей было 17 лет.

Сам принц отрицал обвинения в свой адрес и был удивлен решением матери о лишении королевского патронажа. Его также лишили звания почетного гражданина Йорка.

Через некоторое время Эндрю добился внесудебного соглашения с Джуффре. Несмотря на это, его кабинет и спальные покои в Букингемском дворце были закрыты. Принца также лишили круглосуточной вооруженной охраны, чтобы он покинул резиденцию Royal Lodge.

В ноябре 2024 года Карл III официально прекратил финансирование своего младшего брата. Его ежегодное личное содержание оценивалось в 1 миллион фунтов стерлингов в год, что составляет почти 126 миллионов рублей. В 2025-м король Британии лишил Эндрю титула принца. Этот случай стал вторым в истории страны.

Джуффре же была найдена мертвой в своем доме в Австралии. Как сообщали СМИ, она покончила с собой на 42-м году жизни.