Оппозиция Чехии требует отставки спикера парламента Окамуры из-за слов об Украине
Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK
Оппозиционные партии Чехии начали подготовку к голосованию в палате депутатов парламента, чтобы сместить с поста его спикера, главу движения "Свобода и прямая демократия" Томио Окамуру после его заявлений о поддержке Украины. Об этом сообщает издание ČTK.
В своем новогоднем обращении к чехам Окамура раскритиковал покупку оружия за деньги граждан и его последующую отправку на Украину. По его словам, выгоду от продолжающегося конфликта получают лишь западные правительства и компании, а также "воры из окружения президента Украины Владимира Зеленского", которые "устанавливают золотые туалеты". Окамура также выразил надежду, что Украина не войдет в состав Евросоюза.
Партии оппозиции рассчитывают, что во время голосования отставку Окамуры поддержат хотя бы некоторые депутаты от правящей коалиции.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф обсудил с представителями Европы меры поддержки постконфликтного "процветания" Украины. Стороны также обсудили дальнейшие шаги в рамках мирного процесса.
По данным СМИ, страны Евросоюза разработали план по отправке войск на Украину в рамках "коалиции желающих". Европейские государства могут отправить от 10 до 15 тысяч военных в течение полугода после вступления в силу мирного соглашения.
