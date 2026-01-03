Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:18

Политика

Оппозиция Чехии требует отставки спикера парламента Окамуры из-за слов об Украине

Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK

Оппозиционные партии Чехии начали подготовку к голосованию в палате депутатов парламента, чтобы сместить с поста его спикера, главу движения "Свобода и прямая демократия" Томио Окамуру после его заявлений о поддержке Украины. Об этом сообщает издание ČTK.

В своем новогоднем обращении к чехам Окамура раскритиковал покупку оружия за деньги граждан и его последующую отправку на Украину. По его словам, выгоду от продолжающегося конфликта получают лишь западные правительства и компании, а также "воры из окружения президента Украины Владимира Зеленского", которые "устанавливают золотые туалеты". Окамура также выразил надежду, что Украина не войдет в состав Евросоюза.

Партии оппозиции рассчитывают, что во время голосования отставку Окамуры поддержат хотя бы некоторые депутаты от правящей коалиции.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф обсудил с представителями Европы меры поддержки постконфликтного "процветания" Украины. Стороны также обсудили дальнейшие шаги в рамках мирного процесса.

По данным СМИ, страны Евросоюза разработали план по отправке войск на Украину в рамках "коалиции желающих". Европейские государства могут отправить от 10 до 15 тысяч военных в течение полугода после вступления в силу мирного соглашения.

Западные СМИ сообщили о попытке ЕС подключиться к переговорам по Украине

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика